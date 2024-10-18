Buca\'da Kadın Ölümü: Fidan Çakır\'ın Cansız Bedeni Bulundu

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İZMİR'in Buca ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan Fidan Çakır (28), polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Vücudunda kesi izleri bulunan Fidan'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

Dumlupınar Mahallesi 89 sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında oturan Fidan Çakır'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis, Fidan Çakır'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede vücudunda kesi izleri bulunan ve 1 hafta 10 gün önce öldüğü değerlendirilen Çakır'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kadir ÖZEN İZMİR, DHA