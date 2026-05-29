Minik Öğrenciler Buca Tarım Okulu'nda Doğayla Buluştu

29.05.2026 10:28  Güncelleme: 11:12
Buca Belediyesi Pırlanta Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nin 4-6 yaş grubu öğrencileri, Tarım Okulu ve Atalık Tohum Merkezi'ni ziyaret ederek toprağa dokunup bitkileri tanıdı. Başkan Görkem Duman, çocukların erken yaşta doğayla bağ kurmasının önemini vurguladı.

(İZMİR) - Buca Belediyesi Pırlanta Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nin 4-6 yaş grubu öğrencileri, Tarım Okulu ve Atalık Tohum Merkezi'ni ziyaret etti. öğrenciler, etkinlikte toprağa dokunup bitkileri yakından tanıma fırsatı buldu. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çocukların erken yaşta doğayla bağ kurmasının ve üretimi tanımasının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Buca Belediyesi, Pırlanta Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerindeki minikleri, Kaynaklar'daki Tarım Okulu ve Atalık Tohum Merkezi'nde ağırladı. "Tarımda Buca Modeli" vizyonuyla gerçekleştirilen buluşmada çocuklar, toprağın bereketini keşfederken üretim süreçlerini de yerinde deneyimledi. İlk fasulyelerini toprakla buluşturan minik misafirler, tohumun bitkiye uzanan yolculuğunu öğrenmenin de heyecanını yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar, doğanın öğretici yönünü deneyimleyerek keyifli bir gün geçirdi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çocukların erken yaşta doğayla bağ kurmasının önemine dikkati çekerek, "Çocuklarımızın toprağı tanıyan, üretimin değerini bilen bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Tarım Okulumuz ve Atalık Tohum Merkezimizde çocuklarımızı doğayla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
