Minik Öğrenciler Buca Tarım Okulu'nda Doğayla Buluştu

(İZMİR) - Buca Belediyesi Pırlanta Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nin 4-6 yaş grubu öğrencileri, Tarım Okulu ve Atalık Tohum Merkezi'ni ziyaret etti. öğrenciler, etkinlikte toprağa dokunup bitkileri yakından tanıma fırsatı buldu. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çocukların erken yaşta doğayla bağ kurmasının ve üretimi tanımasının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Buca Belediyesi, Pırlanta Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerindeki minikleri, Kaynaklar'daki Tarım Okulu ve Atalık Tohum Merkezi'nde ağırladı. "Tarımda Buca Modeli" vizyonuyla gerçekleştirilen buluşmada çocuklar, toprağın bereketini keşfederken üretim süreçlerini de yerinde deneyimledi. İlk fasulyelerini toprakla buluşturan minik misafirler, tohumun bitkiye uzanan yolculuğunu öğrenmenin de heyecanını yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar, doğanın öğretici yönünü deneyimleyerek keyifli bir gün geçirdi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çocukların erken yaşta doğayla bağ kurmasının önemine dikkati çekerek, "Çocuklarımızın toprağı tanıyan, üretimin değerini bilen bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Tarım Okulumuz ve Atalık Tohum Merkezimizde çocuklarımızı doğayla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.