Buca'da Notalar Farkındalık İçin Yükseldi

(İZMİR) - Sanatın birleştirici gücü Buca'da sahneye yansıdı. Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Otizm Farkındalık Konseri'nde notalar otizme dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için yükseldi.

Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) Şef Orçun Berrakçay yönetiminde sahne aldı. Otizmli bireylerden oluşan orkestranın özenle hazırladığı repertuvar, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, konser boyunca sahneye yansıyan performans sanatın kapsayıcı etkisini bir kez daha ortaya koydu.