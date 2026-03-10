Buca'da Engeller Kulaçlarla Aşılıyor

(İZMİR) - Buca Belediyesi, otizmli çocukların fiziksel gelişimlerine destek olmak ve sosyal becerilerini güçlendirmek amacıyla Sporium Spor Merkezi'nde yüzme kursları başlattı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Özel çocuklarımızın hayatın her alanında güçlü bireyler olarak yer alabilmesi için çalışıyoruz" dedi.

Buca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü projelerine bir yenisini daha ekledi. Belediye, otizmli çocuklar için Sporium Spor Merkezi'nde yüzme dersleri başlattı. Uzman eğitmenler eşliğinde, kaynaştırma modeliyle gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar hem motor becerilerini geliştiriyor hem de akranlarıyla birlikte spor yaparak sosyalleşme fırsatı buluyor.

"Yüzlerindeki gülümsemeye ortak oluyoruz"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, özel çocukların hayatın her alanında güçlü bireyler olarak yer alabilmesi için çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Buca'da hiçbir evladımızın kendisini yalnız hissetmesine izin vermiyoruz. Belediyemiz bünyesindeki Sporium'da düzenlediğimiz özel yüzme seanslarıyla, otizmli çocuklarımızın engelleri kulaçlarla aşmalarına destek oluyoruz. Fiziksel gelişimden özgüven artışına kadar pek çok alanda çocuklarımızın hayatına dokunan bu anlamlı projeyle, hem onların gelişimine katkı sunuyor hem de yüzlerindeki gülümsemeye ortak oluyoruz. Çocuklarımızın sosyalleşerek kendilerini ifade edebilmeleri, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır."