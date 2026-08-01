Buca’da parklara "otomatik su kapları" yerleştirildi - Son Dakika
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Buca’da parklara "otomatik su kapları" yerleştirildi

Buca’da parklara "otomatik su kapları" yerleştirildi
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Buca Belediyesi, aşırı sıcakların etkisini artırdığı günlerde "sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak" amacıyla park ve yeşil alanlara otomatik su kapları yerleştirdi. Merkezi sulama sistemine entegre edilen uygulamayla hayvanların temiz ve taze suya kesintisiz erişimi sağlanacak.

(İZMİR)- Buca Belediyesi, aşırı sıcakların etkisini artırdığı günlerde "sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak" amacıyla park ve yeşil alanlara otomatik su kapları yerleştirdi. Merkezi sulama sistemine entegre edilen uygulamayla hayvanların temiz ve taze suya kesintisiz erişimi sağlanacak.

Yaz mevsiminde artan hava sıcaklıklarının sokak hayvanları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çalışma başlatan Buca Belediyesi, park ve yeşil alanlara otomatik su kapları yerleştirdi. Merkezi sulama sistemine entegre edilen şamandıralı mekanizma ile su seviyesi azaldıkça kaplar otomatik olarak doluyor. Böylece sokak hayvanlarının gün boyunca kesintisiz, temiz ve taze suya ulaşması sağlanırken, su kaplarının boş kalmasının da önüne geçiliyor.

"SESSİZ DOSTLARIMIZIN SORUMLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Sokak hayvanlarının kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bu günlerde sokakta yaşayan can dostlarımızın yaşam koşulları daha da zorlaşıyor. Buca'da yalnızca hemşehrilerimizin değil, aynı kenti paylaştığımız sessiz dostlarımızın da sorumluluğunu taşıyoruz. Parklarımıza yerleştirdiğimiz otomatik su kaplarıyla can dostlarımızın temiz ve taze suya kesintisiz erişimini sağlıyoruz. Buca Belediyesi olarak tüm canlıların yaşam hakkını gözeten çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı da bu sıcak günlerde evlerinin ve iş yerlerinin önüne bir kap su bırakarak bu dayanışmaya ortak olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Hayvan Hakları, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca’da parklara 'otomatik su kapları' yerleştirildi - Son Dakika

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