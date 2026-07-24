Buca pazarlarında güvenli alışveriş için tartı kontrolü

(İZMİR) - Semt pazarlarında şeffaf ve güvenilir alışveriş dönemini başlatan Buca Belediyesi'nin tartı kontrol stantları, vatandaşların alışverişlerini güven içinde yapmalarını sağlıyor. Bucalılar, satın aldıkları ürünlerin ağırlığını belediyenin hassas tartılarında kontrol edebiliyor.

Buca Belediyesi, alışverişlerde yaşanan kilo ve gramaj belirsizliklerine son vermek adına semt pazarlarında başlattığı Tartı Kontrol Noktası uygulamasını sürdürüyor. Tüketici haklarını korumayı hedefleyen bu adımla birlikte vatandaşlar, satın aldıkları her ürünü belediyenin hassas tartılarında tekrar tartabilme fırsatı buluyor. Pazarlarda adil ve dürüst ticareti yaygınlaştırmayı hedefleyen uygulama, hem haklarının korunduğunu hisseden tüketicilerden hem de esnaftan tam not alıyor.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri herhangi bir eksik tartım tespit edilmesi halinde gerekli işlemin yapılacağını belirterek, vatandaşların güvenle alışveriş yapmalarını sağlamak adına denetimlerini kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı.