Buca'da Sel Seferberliği - Son Dakika
Buca'da Sel Seferberliği

31.01.2026 13:58  Güncelleme: 16:26
Buca'da etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunarak zarar gören vatandaşların durumunu değerlendirdi. İZSU'nun altyapı çalışmalarına kısa sürede başlayacağı belirtildi.

Tüm gece belediye ekipleriyle birlikte çalışmaları yerinde yöneten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile bir araya gelerek hasar gören noktalarda incelemelerde bulundu. Heyet, öncelikle Buca Belediyesi'nin Yıldız Mahallesi'nde bulunan ve Buca Arama Kurtarma Birimi'nin (BUCAKUT) olası afetlerde erken müdahale edebilmek amacıyla konumlandığı Afet Koordinasyon Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman burada İl Başkanı Çağatay Güç'e merkezi tanıtarak işleyiş hakkında bilgi verdi. Ardından şiddetli yağıştan etkilenen Yıldız ve Vali Rahmi Bey mahallelerine geçilerek burada selden etkilenen vatandaşların evlerine tek tek ziyaretler gerçekleştirildi.

"Bir ay sonra İZSU çalışma başlatacak"

Mahalle sakinlerine İZSU tarafından yapılacak altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "İşin ihalesi yapıldı, bir yol alındı. Bir ay sonra da kepçeleri buraya gönderecekler ve çalışma başlayacak. Buca'mızda beklenmedik bir yağış yoğunluğu yaşadık. Ekiplerimizle gece boyunca sahadaydık, şimdi de vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için buradayız. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, tek bir hemşehrimizin dahi mağduriyetinin giderilmediği bir nokta kalmayacak. Her türlü ihtiyaç ve talebinizde yanınızdayız" diye konuştu.

"Kepçeleri birlikte karşılayacağız"

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de belediye ekiplerinin koordineli çalışmasına vurgu yaparak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi'nin ortaklaşa hasar tespit çalışmalarını hızlandırdığını belirtti. Ziyaretler kapsamında, eşyaları kullanılamaz hale gelen ailelere acil destek paketlerinin ulaştırılması için talimatlar verildi. Mahalle sakinlerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mahallede çok kısa zaman içerisinde başlatacağı altyapı çalışmalarını bizzat takip edeceğini ifade eden Çağatay Güç "İki ay sonra buradayım. Kepçeleri hep birlikte karşılayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Görkem Duman, Çağatay Güç, Belediye, Güncel, İzmir, Son Dakika

