Buca'da Sevgililer Günü Hediyelik Eşya Pazarı Açılıyor

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nce Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen Bucalı kadınların el emeği ürünlerinin yer alacağı hediyelik eşya pazarı, 13–14 Şubat tarihlerinde Şirinyer Düğün Salonu'nda kurulacak. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bu pazarla, Bucalı kadınların üretim gücünü dayanışmayla buluşturuyoruz" dedi.

Buca Belediyesi'nin sevgi ve emeği buluşturduğu 14 Şubat Sevgililer Günü Hediyelik Eşya Pazarı yarın açılacak. Şirinyer Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek hediyelik eşya pazarı iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Bucalı kadınların el emeği ürünlerinin görücüye çıkacağı etkinlik kapsamında müzik dinletileri de gerçekleştirilecek.

Kadın üretimini desteklemeyi sosyal belediyeciliğin temel başlıklarından biri olarak gördüklerini belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Kadın emeğini görünür kılan her adım kentin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bu pazarla, Bucalı kadınların üretim gücünü dayanışmayla buluşturuyoruz. Üretimi ve dayanışmayı büyüten çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.