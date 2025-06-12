Buca'da Üniversite Öğrencilerine Özel Üzüm Cafe Açıldı - Son Dakika
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Buca'da Üniversite Öğrencilerine Özel Üzüm Cafe Açıldı

12.06.2025 11:28  Güncelleme: 13:04
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Buca Belediyesi, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi'nin karşısında Üzüm Cafe'yi hizmete açarak üniversite öğrencilerine destek sağlıyor. Uygun fiyatlarla sunulan yiyecek ve içecekler, gençler arasında büyük bir ilgi görüyor.

(İZMİR)- Buca Belediyesi'nin Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesi'nin karşısında hizmete açtığı Üzüm Cafe gençlerden büyük ilgi gördü. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, uygun fiyatlarla hizmet veren Üzüm Cafe'yi üniversite öğrencilerine destek olabilmek amacıyla açtıklarını ifade ederek, "Genç arkadaşlarımızın yaşamın her alanında özgürce var olabilmeleri için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Eğitim kenti Buca'da hayata geçirdiği projelerle öğrencilere destek olmayı sürdüren Buca Belediyesi'nin, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi'nin karşısında hizmete açtığı Üzüm Cafe, gençlerin uğrak noktası oldu. Tarık Akan Gençlik Merkezi'nin zemin katında bulunan ve haftanın 6 günü hizmet veren Üzüm Cafe'nin sıcak, soğuk kahve çeşitleri ile tost, hamburger, pizza, mantı, makarna ve tatlı çeşitleri gençlerden tam not aldı.

"Desteğimiz sürecek"

Ekonomik dar boğazın yaşandığı şu günlerde gençlere destek olabilmek adına önemli adımlar attıklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Tarık Akan Gençlik Merkezimiz öğrencilerin uzun yıllardır hizmet aldığı bir merkez. Hem Kent Lokantamızı hem Üzüm Cafe'yi öğrencilere özel olarak bu noktada hizmete açtık. Fiyatları olabildiğince aşağı çektik. Öğrenci kardeşlerimiz, ister Kent Lokantası'ndan ister akşam geç saatlere kadar açık olan Üzüm Cafe'den faydalanabiliyorlar. Buca Belediyesi olarak şu zor günlerde gençlerimize destek olmayı, yaşamın her alanında özgürce var olabilmeleri için çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Fiyatları çok uygun"

Son zamanlarda sürekli Üzüm Cafe'ye geldiğini söyleyen DEÜ öğrencisi Rıdvan Birben, fiyatların uygun olmasının kendileri için çok iyi olduğunu belirterek, "Tarık Akan Gençlik Merkezi'nin sosyal imkanlarının çok olması gerçekten burayı tercih etmemizde etkili oluyor. Burada şu an çok uygun fiyata yemek yiyebiliyoruz. Kahve, tatlı fiyatları çok uygun" şeklinde konuştu.

"Ders aralarında bile geliyoruz"

DEÜ öğrencisi Ege Kayra Şimşek de, "Burayı yeni keşfettik. Ders aralarında bile canımız tatlı çektiğinde geliyoruz, hiçbir şekilde üşenmiyoruz. Gerçekten değiyor. Menüleri olsun, fiyatları olsun her şey şahane. Buradan çok mutluyuz. Böyle fiyatlar, böyle menüler varken dışarıda bir yerde yemeye içmeye gerek yok" dedi.

"Okula yakın olması büyük avantaj"

DEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi İrem Kavaklı ise şunları söyledi: "Dışarıda bu fiyatlara yiyemeyeceğime eminim. Salata ve makarna yedik, dışarıdaki fiyatlara göre çok uygun. Okulumuza çok yakın olması da herkesin faydalanması açısından çok iyi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca'da Üniversite Öğrencilerine Özel Üzüm Cafe Açıldı - Son Dakika

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