Buca'da Üretici Kadın Pazarı Vatandaşların İlgi Odağı

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(İZMİR) - Buca'da hediyelik eşyadan gıdaya birçok ürünün yer aldığı "Üretici Kadın Pazarı" vatandaşlardan ilgi görüyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Üreticiyle tüketiciyi buluşturan bu pazarda kaliteli ürünleri uygun fiyata bulabilirsiniz" dedi.

Buca Belediyesi'nin Üretici Kadın Pazarı, köyler bölgesi olan Doğancılar, Kaynaklar, Belenbaşı, Kırklar, 29 Ekim ve Karacaağaç Mahalleleri'nde üretim yapan kadınların ekonomisine katkıda bulunuyor. El işi ürünlerin yanı sıra gıda ürünlerinin de yer aldığı pazarda tüketicilerin de yüzü gülüyor.

Pazarın, Buca Belediyesi'nin ana hizmet binasının karşısındaki park alanında ayda iki kez kurulduğunu belirten Başkan Duman, "Üreticiyle tüketiciyi buluşturan bu pazarda kaliteli ürünleri uygun fiyata bulabilirsiniz. Tezgahlarda salçadan turşuya, tarhanadan tahin pekmeze el işine kadar pek çok ürün sizleri bekliyor" diye konuştu.