Buca\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin Hap Ele Geçirildi

İZMİR'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 bin 854 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucularla yakalanan A.E., tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik çalışmalar kapsamında Çamlıpınar Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli A.E., gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramada 10 bin 854 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., mahkemece tutuklandı.