İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik çalışmalar kapsamında Çamlıpınar Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli A.E., gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramada 10 bin 854 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., mahkemece tutuklandı.
Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin Hap Ele Geçirildi
