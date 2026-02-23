İzmir'in Buca ilçesinde, otomobil yedek parça dükkanında başlayan ve 2 iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
İnönü Mahallesi'ndeki 6. Sanayi Sitesi'nde yer alan otomobil yedek parça dükkanının çatısında yangın çıktı. Alevler dükkanın bitişiğindeki 2 iş yerine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sanayi sitesinde çalışanlar, dükkanda bulunan plastik ve yağ gibi yanıcı malzemeleri dışarı çıkardı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, iş yerlerinde hasar meydana geldi.
Yangının, otomobil yedek parça dükkanında kullanılan kaynak makinesinden çıktığı değerlendiriliyor.
Son Dakika › Güncel › Buca'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?