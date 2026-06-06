Buca Belediyesi Soruşturmasında Başkan Görkem Duman Dahil 42 Kişi Tutuklandı

(İZMİR) - Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 42 kişi tutuklanırken 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Haziran'da İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti yöneticileri, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı müteahhitlerin de bulunduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda, aralarında Görkem Duman, Erhan Kılıç ve önceki dönem CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 54 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 54 kişi adliyeye sevk edilirken soruşturma kapsamında yeni gelişmeler doğrultusunda 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Böylece soruşturmadaki şüpheli sayısı 65'e yükseldi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu toplam 54 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden belediye başkanı Duman'ın da yer aldığı 51 şüpheli tutuklama talebiyle, 3'ü adli kontrol şartıyla 54 şüphelinin tamamı sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Görkem Duman, Erhan Kılıç ve Çağdaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 42 kişinin tutuklanmasına karar verirken 12 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.