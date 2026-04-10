İzmir'de Eski Cezaevi Arazisi İmar Planı Değişikliği İptal Edildi
İzmir'de Eski Cezaevi Arazisi İmar Planı Değişikliği İptal Edildi

10.04.2026 12:30
İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Buca'daki eski cezaevi arazisine ilişkin plan değişikliğini iptal etti. Yapılan itirazlar, kamu yararı nedeniyle haklı bulundu ve eski planın yeniden yürürlüğe girmesi önerildi. Nihai karar, belediye meclisinde verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Buca'daki eski cezaevi arazisine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı sürecinde önemli bir karar aldı. Komisyon, askı sürecinde yapılan itirazları değerlendirerek, plan değişikliğinin iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi. İtirazlar, başta TMMOB Şehir Plancıları Odası ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olmak üzere meslek odaları ve vatandaşlar tarafından yapıldı ve 'kamuoyu hassasiyetleri ve kamu yararı' gerekçesiyle haklı bulundu.

Bu doğrultuda, komisyon 12 Ocak 2026 tarihli plan değişikliğinin iptal edilmesini ve daha önce yürürlükte olan 10 Ocak 2024 tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planının yeniden geçerli olmasını önerdi. Öneri, komisyon üyeleri tarafından oy çokluğuyla kabul edildi. İnönü Mahallesi'nde yer alan ve mülkiyetinin büyük bölümü İller Bankası A.Ş.'ye ait olan alan, uzun süredir konut, ticaret ve yeşil alan dengesi açısından tartışma konusuydu. Komisyonun kararıyla, bölgedeki yapılaşma ve kullanım kararlarının yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Nihai kararın İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından verileceği belirtilirken, sürecin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Komisyon raporları, çeşitli itirazların değerlendirilmesi sonucunda plan değişikliğinin iptalini ve eski planın geçerliliğini öneriyor, ancak bir itirazın oybirliğiyle uygun bulunmadığı da raporda yer alıyor.

