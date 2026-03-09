Buca'nın Bağlarında Geleceğin Ziraat Mühendisleri Yetişiyor - Son Dakika
Buca'nın Bağlarında Geleceğin Ziraat Mühendisleri Yetişiyor

09.03.2026 13:01  Güncelleme: 13:23
Buca’nın binlerce yıllık simgesi olan üzüm bağları, geleceğin ziraat mühendisleri için eğitim yuvasına dönüştü. Belediye Başkanı Görkem Duman, “Buca’nın bağlarında geleceğin ziraat mühendislerinin yetiştiğini görmek bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Buca Belediyesi'ne ait üzüm bağı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerine uygulamalı eğitim alanı oldu. Kaynaklar bölgesinde bulunan 13 dönümlük arazide düzenlenen eğitim programında Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ege Kacar, geleceğin ziraat mühendisleriyle bir araya gelerek saha tecrübelerini paylaştı.

Eğitim kapsamında öğrenciler, farklı üzüm cinslerinde doğru budama tekniklerini ve yeni asmalar yetiştirmek için kritik öneme sahip olan çelik alma yöntemlerini sahada uygulama fırsatı buldu.

Üzüm bağını bir açık hava okuluna dönüştürdüklerini belirten Duman, şunları söyledi:

"Hem kültürümüze sahip çıkmaya hem de üretim bayrağını gençlerimizin ellerinde yükseltmeye devam edeceğiz"

"Bizim için üzüm bağı sadece bir tarım alanı değil bu kentin kimliği, hafızası ve en büyük kültürel mirasıdır. Ege Üniversitesi'nin pırıl pırıl gençlerini bağlarımızda ağırlarken aslında bir miras devir teslimi gerçekleştiriyoruz. Bilimin ışığında yapılan bu uygulamalı eğitimler, Buca'nın tarımsal kültürünü yeni nesillere aktarmanın en somut yollarından biri. Genç ziraat mühendisi adaylarımız asmaya dokunarak, budamayı yerinde öğrenerek ve çelik alarak bu kültürün birer parçası haline gelecekler. Dr. Ege Kacar hocamızın rehberliğinde yetişen bu gençler, yarın Buca'nın ve Türkiye'nin dört bir yanında bu tecrübeyi büyütecekler. Buca Belediyesi olarak, hem kültürümüze sahip çıkmaya hem de üretim bayrağını gençlerimizin ellerinde yükseltmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
