Karacaören'de Doğa ve Su Sporları Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karacaören'de Doğa ve Su Sporları Etkinliği

Karacaören\'de Doğa ve Su Sporları Etkinliği
16.05.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen Karacaören Doğa ve Su Sporları etkinliğinde, doğaseverler 6 km yürüyüş yaparken 250 sporcu kano, yelken, SUP board ve laser yarışlarında mücadele etti. Şehit aileleri ve gazilere tekne gezintisi sunuldu.

Burdur'un Bucak ilçesinde "Karacaören Doğa ve Su Sporları" etkinliği gerçekleştirildi.

Burdur Valiliğince Karacaören Baraj Gölü'nde düzenlenen etkinlikte, doğaseverler baraj çevresinde yaklaşık 6 kilometrelik parkuru yürüdü.

Karacaören Baraj Gölü'nde ise 250 sporcunun katıldığı kano, yelken, SUP board ve laser yarışları düzenlendi. Sporcular, gölün serin sularında doğayla iç içe kıyasıya bir mücadele verdi. Bazı katılımcılar ise bölgedeki sığla ormanını gezdi.

Yarışmaların ardından etkinliğe katılan sporculara madalyaları verildi.

Yarışmacı Muhammet Bilal Gök, gazetecilere, Yeşilay'ın üyesi olduğunu ve bu tür sporların gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tuttuğunu söyledi.

Bu tür organizasyonların artmasını istediğini belirten Gök, "Göller bölgesinde su sporları daha yeni gelişiyor. Kürek sporlarının gelişmesi için bu etkinliğin bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bu etkinlikle kürek sporların desteklenmesini önemsiyoruz. Valimiz Tülay Baydar Bilgihan'a etkinlik için teşekkür ediyorum." dedi.

Sporcu Ali Eymen Şimşek ise kano kullandığını ve böyle bir bölgede ilk kez spor yaptığını ifade etti.

Yarışmaya Antalya'dan katılan Beden Eğitimi Öğretmeni Samet Duman da Türkiye'nin farklı noktalarını gezdiklerini, Karacaören Baraj Gölü'nü dünyaya duyurmayı ve su sporları merkezi haline gelmesini istediğini kaydetti.

Etkinlikte ayrıca şehit aileleri ve gazilere tekne gezintisi yaptırıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karacaören'de Doğa ve Su Sporları Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Telefonla konuşurken falezlerden düşüp öldü Telefonla konuşurken falezlerden düşüp öldü
Noa Lang’tan Galatasaray’daki geleceği hakkında açıklama Noa Lang'tan Galatasaray'daki geleceği hakkında açıklama
Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı
Galatasaray’dan Avrupa mesajı Galatasaray'dan Avrupa mesajı

18:49
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:32
Mauro Icardi’den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray
Mauro Icardi'den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
17:06
Eski Başhekim, Gülistan’ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
Eski Başhekim, Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
15:48
Tayland’da hemzemin geçit faciası: 8 ölü
Tayland'da hemzemin geçit faciası: 8 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 18:56:12. #7.12#
SON DAKİKA: Karacaören'de Doğa ve Su Sporları Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.