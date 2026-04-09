Bucak\'ta feci kaza: 7 tarım işçisi hayatını kaybetti

BURDUR'un Bucak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Kaza dün saat 17.00 sıralarında Antalya- Isparta kara yolunun Bucak ilçesi Kargı Tüneli çıkışındaki Karaöz mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Adil Özkan (63) yönetimindeki 15 ADU 494 plakalı minibüs ile Gürkan G. idaresindeki 07 CCJ 799 plakalı, bir lojistik firmasına ait beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Bölgeye AFAD ekipleri ile Bucak İtfaiyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Aksu Birimi sevk edildi. Kazada minibüste sıkışan Adil Özkan, eşi Gülsüm Özkan (61), Zeynep Minaz (45), Hayrunnisa Karaca (53), Elmas Yüce (40), Cemile Çakır (61) ve Yeter Gümüş (61) hayatını kaybetti. Ekiplerin çalışması sonucu minibüsten çıkarılan cenazeler, Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralanan Esin K., Zülgariye Ö. ile beton mikseri sürücüsü Gürkan G., götürüldükleri hastanede tedaviye alındı.

BETON MİKSERİ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Gürkan G. tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, bu sabah yakınları tarafından teslim alındı. Yeter Gümüş ve Hayrunnisa Karaca'nın cenazeleri, ilçeye bağlı Kargı köyüne, Adil ve Gülsüm Özkan çifti ile Cemile Çakır ve Elmas Yüce'nin cenazeleri Kocaaliler beldesine, Zeynep Minaz'ın cenazesi ise Kocaaliler beldesine bağlı Kayı köyüne defnedilmek üzere götürüldü. Hayatını kaybedenlerin tarım işçisi olduğu ve çalışmaya gittikleri Antalya'dan dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.