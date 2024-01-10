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Bucak'ta çıkan yangında 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bucak'ta çıkan yangında 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Kızılseki köyünde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Ayşe Aldemir'in evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.01.2024 - 11:49,
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BURDUR'un Bucak ilçesinde Ayşe Aldemir (92) yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Bucak'a bağlı Kızılseki köyü Seki Avlağı mevkiinde Ayşe Aldemir'in yalnız yaşadığı tek katlı evde dün saat 14.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, Kocaaliler Belediyesi ve Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın esnasında evden çıkamayan ve üzerinde taş duvarların göçtüğü belirlenen Ayşe Aldemir'in cansız bedeni itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Ayşe Aldemir'in cansız bedeni Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Bucak\'ta çıkan yangında 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bucak'ta çıkan yangında 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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