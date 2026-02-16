Budama Makinesine Parmağını Kaptıran Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde parmağını budama makinesine kaptıran kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Bölüktepe köyünde M.T, bahçede çalışırken budama makinesine parmağını kaptırarak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan M.T, buradaki tedavisinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
