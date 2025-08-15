BUDO\'da Olumsuz Hava Nedeniyle 10 Sefer İptal

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 10 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün Bursa'da yağış beklenmezken, Kuzey Doğu yönünden esen Poyraz'ın ortalama saate 47 ila 60 kilometre arasında seyredeceği, zaman zaman ise 80 kilometreye kadar da çıkabileceği öğrenildi. Mudanya'da etkili olan rüzgar nedeniyle BUDO'dan yapılan duyuruda, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 10 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.