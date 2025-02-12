BUDO'dan Olumsuz Hava Nedeniyle Sefer İptalleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BUDO'dan Olumsuz Hava Nedeniyle Sefer İptalleri

Bursa-İstanbul arası 4 deniz otobüsü seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

12.02.2025 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Kaynak: AA

Hava Durumu, İstanbul, Ulaşım, Güncel, Turizm, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel BUDO'dan Olumsuz Hava Nedeniyle Sefer İptalleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:32 Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
15:42 Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:27 Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
22:35 TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu
22:29 Bursa’da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti Bursa'da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
22:13 Seçtiği şarkı gündem oldu Malezya Başbakanı İbrahim’den bomba Erdoğan paylaşımı Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
22:09 Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP’a bildirdi Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP'a bildirdi
21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:17 Trump’ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
21:16 Galatasaray, Ankaragücü’nden Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 16:39:52. #1.11#
SON DAKİKA: BUDO'dan Olumsuz Hava Nedeniyle Sefer İptalleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.