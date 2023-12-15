BUDO Seferleri Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işlettiği deniz otobüsü seferlerinden 4'ü, kuvvetli rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.