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BUDO Seferleri Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika
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BUDO Seferleri Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü, kuvvetli rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO Seferleri Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi
15.12.2023 - 14:47,
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Bursa Büyükşehir Belediyesinin, Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işlettiği deniz otobüsü seferlerinden 4'ü, kuvvetli rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA
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