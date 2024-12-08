Büfeyi Yakan Şahıs Tutuklandı

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Ankara'da bir büfeyi yakma girişiminde bulunan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ'da sahibi ile tartıştığı bir büfeye yanıcı madde atarak yangın çıkarmaya çalışan B.K, polis ekiplerince yakalandı.

B.K. emniyetteki ifadesinde, iş yeri sahibi ile kavga ettiğini, daha sonra gelip büfeyi yakma girişiminde bulunduğunu itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. tutuklandı.