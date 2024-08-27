Bugün Kocaeli ve İstanbul'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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Yaptığını duyunca "Deli" diyen de var, övgüler dizen de

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerine kadar Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile İstanbul'da yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların olacağını açıklayarak dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji, bugün yurdun kuzeyi ile zamanla güney ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Sinop, Samsun, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerine kadar Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile İstanbul'da yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlar olacak.

Yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.