Bugün Türkiye'de Önemli Etkinlikler

22.02.2026 09:13
Bugünkü programda siyasi buluşmalar, spor karşılaşmaları ve protestolar yer alıyor.

11.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bitlis'te halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BİTLİS)

11.00 - Kuzey Ormanları Savunması, Belgrad Ormanı'ndaki yapılaşmaya karşı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - Birleşik Emekliler Sendikası, açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökçe Gökçen, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ile CHP İzmir İl Başkan Vekili Murat Aydın, CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde düzenlenen "Gerçekleri bilmeye hakkınız var" başlıklı panele katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

14.00 - Hekimler, "Serbest Çalışma Hakkı" ve "Mesleki Bağımsızlık" için Kadıköy İskele'de buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ iSTANBUL)

17.00 - Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan,ABD'nin Küba'ya uyguladığı abluka ve soykırım politikalarını protesto etmek için açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.54 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlığı tarafından Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BURSA)

13.30 - 16.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'de Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor, Gaziantep FK-Trabzonspor, Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Samsunspor ve Beşiktaş-Göztepe karşılaşmaları oynanacak. (KAYSERİ - GAZİANTEP - İSTANBUL)

20.00 - Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşılaşacak. (İSTANBUL)

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.