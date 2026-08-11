Bugünkü Önemli Etkinlikler

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Nüfus Politikaları Kurulu"na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev ile mutabakat zaptı imzalayacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü ile Banyabaşı Camisi'ni ziyaret edecek.

(Sofya)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı, Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Kütüphane Projeleri Protokol İmza Töreni, İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Gençlik Buluşması'na katılacak, basın açıklaması yapacak.

(Şırnak/09.30-17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 ay (182 gün) vadeli hazine bonosunu ve 5 yıl (1708 gün) vadeli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başladığını açıklamasının ardından taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Graz/21.30)

2- Romanya'da devam eden FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu müsabakaları oynanacak. Türkiye, bu turda ev sahibi Romanya ile karşı karşıya gelecek.

(Oradea/18.00)

3- Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Vadistanbul'da bulunan Radisson Collection Hotel'de düzenlenecek GSYİAD Talks etkinliğinin konuğu olacak.

(İstanbul/18.00)

4- Hentbolda 2026-2027 sezonu Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig fikstür çekimi yapılacak.

(Ankara/17.00)

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