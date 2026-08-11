Bugünkü Önemli Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bugünkü Önemli Etkinlikler

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu'na başkanlık edecek. İçişleri Bakanı Çiftçi, Bulgaristan'la iş birliği yapacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Nüfus Politikaları Kurulu"na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev ile mutabakat zaptı imzalayacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü ile Banyabaşı Camisi'ni ziyaret edecek.

(Sofya)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı, Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Kütüphane Projeleri Protokol İmza Töreni, İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Gençlik Buluşması'na katılacak, basın açıklaması yapacak.

(Şırnak/09.30-17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 ay (182 gün) vadeli hazine bonosunu ve 5 yıl (1708 gün) vadeli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başladığını açıklamasının ardından taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Graz/21.30)

2- Romanya'da devam eden FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu müsabakaları oynanacak. Türkiye, bu turda ev sahibi Romanya ile karşı karşıya gelecek.

(Oradea/18.00)

3- Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Vadistanbul'da bulunan Radisson Collection Hotel'de düzenlenecek GSYİAD Talks etkinliğinin konuğu olacak.

(İstanbul/18.00)

4- Hentbolda 2026-2027 sezonu Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig fikstür çekimi yapılacak.

(Ankara/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İçişleri Bakanı, Bulgaristan, Diplomasi, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugünkü Önemli Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu

01:53
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
01:34
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye
Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye
01:09
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
00:25
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de
"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
00:10
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 06:10:19. #7.13#
SON DAKİKA: Bugünkü Önemli Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.