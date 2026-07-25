Buket Müftüoğlu: CHP'de Kalıyorum - Son Dakika
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Buket Müftüoğlu: CHP'de Kalıyorum

Buket Müftüoğlu: CHP\'de Kalıyorum
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Müftüoğlu, CHP'de kalma kararının ilkesel bir mücadele olduğuna vurgu yaptı.

(ANKARA) - Eski CHP PM Üyesi Buket Müftüoğlu, CHP'de kalmaya devam edeceğini belirterek, " Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalma kararım, herhangi bir kişiye verilmiş bir destek değildir. Bu tercih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin yeniden kurucu ilkeleriyle buluşması gerektiğine olan inancımın ve bugüne kadar verdiğim ilkesel mücadelenin doğal sonucudur" dedi.

Eski CHP PM Üyesi Buket Müftüoğlu, CHP'de son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Partinin içinde bulunduğu sürecin günlük siyasi tartışmaların ötesine geçtiğini ve tarihî bir değerlendirmeyi gerekli hâle getirdiğini ifade eden Müftüoğlu, CHP'de önceliğin kişilerden ziyade siyasi ilkeler olması gerektiğini savundu. Müftüoğlu, "Ben partimde kalıyorum. Yıllardır ilkeler üzerinden siyaset yaptım ve böyle de devam edeceğim" dedi.

Mutlak butlan tartışmalarının ardından başlayan süreçte, genel başkanlık yarışının taraflarına CHP'nin temel siyasal ilkeleri konusunda çağrıda bulunduğunu belirten Müftüoğlu, bu çağrıya taraflardan yanıt gelmediğini belirterek, söz konusu ilkeler açıklığa kavuşturulmadan yapılacak siyasi tercihlerin eksik kalacağını savundu. CHP'nin geleceğini kişilerin değil, partinin dayandığı siyasi ve fikrî zeminin belirleyeceğini dile getiren Müftüoğlu, partide kalma kararının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmiş bir destek olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Müftüoğlu, CHP'den ayrılan partililerin samimiyetinden kuşku duymadığını da ifade etti. Müftüoğlu, "Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden kurucu ilkeleri etrafında buluşacağı günlerde, partinin kurumsal hafızasını ve siyasi sürekliliğini muhafaza eden bir anlayışa ihtiyaç duyulacaktır. O gün biz partimizde arkadaşlarımızı karşılıyor olacağız" ifadelerini kullandı. Parti içindeki tartışmalarda kullanılan sert ifadeleri de eleştiren Müftüoğlu, geçmişte aynı siyasi sorumluluğu paylaşan kişilerin bugün birbirlerini ağır ifadelerle hedef almalarının CHP gelenekleriyle bağdaşmadığını kaydetti.

Müftüoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalma kararım, herhangi bir kişiye verilmiş bir destek değildir. Bu tercih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin yeniden kurucu ilkeleriyle buluşması gerektiğine olan inancımın ve bugüne kadar verdiğim ilkesel mücadelenin doğal sonucudur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Müftüoğlu, "Asıl üzerinde durulması gereken husus, bugün yüz binlerce partilinin istifasına yol açan kırgınlığın ve kopuşun, oluşan toplumsal öfkenin, hangi süreçlerin sonunda ortaya çıktığı ve sizin vicdani sorumluluğunuzun aldığı büyük yaradır. Değişim hareketinin liderliğine soyunan yol arkadaşlarımızın, sizin partiyi ilkelerinden uzaklaştırdığınız günlerdeki, size ve politikalarınıza olan desteğidir" ifadelerini kullandı.

Partiden ayrılan çok sayıda üyenin yaşadığı kırgınlığın ve toplumsal tepkinin hangi süreçler sonucunda ortaya çıktığının değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Müftüoğlu, herkesin geçmiş döneme ilişkin muhasebeyi kendi vicdanında yapacağını belirtti. Müftüoğlu, açıklamasını Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir" sözüyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Buket Müftüoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buket Müftüoğlu: CHP'de Kalıyorum - Son Dakika

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