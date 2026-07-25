Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

"Mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği üye katılım törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, Özgür Özel'in beraberindeki 90 milletvekiliyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni bir siyasi oluşum kurması vardı. İç tartışmalardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, partililere "Zorunlu olmadıkça tartışmalara girmememiz lazım" mesajını verdi.

"LÜKS MAHALLELERDE DEĞİL, HALKIN YANINDA OLACAĞIZ"

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini vurgulayarak partililere sahaya inme çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Nedeni şu; Türkiye iyi yönetilmiyor. Gezeceğiz mahalle mahalle, ev ev onlara hakkı, hukuku, adaleti anlatmak için. Ben dün yıllardır Ankara'ya gelip tarımda çalışan işçileri ziyaret ettim. Bu insanlarla ilgilenen bir siyasetçi gördünüz mü? Biz lüks mahallelerde değil, onların yanında olmak zorundayız. Adımız belli, halk partisiyiz. Devleti kuran partiyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. O yüzden gideceksiniz."

"YOLSUZLUK YAPAN PARTİNİN DIŞINA ÇIKAR"

Konuşmasında Türkiye'nin gerçek gündemine odaklanılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, gençlerin sorunlarına ve parti içi disipline de dikkat çekti:

"Milyonlarca ev gencimiz var. Gidin gençlerin nasıl soyulduğunu görün. Bu, iktidarın temel ayıbıdır. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan derhal partinin dışına çıkacaksın."

"ÇOK ŞÜKÜR ARINMA GERÇEKLEŞTİ"

Yeni Parti'ye dair mesajını da paylaşan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. dedi.