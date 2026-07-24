Komşu Cinayeti: Faize Karaca Öldürüldü - Son Dakika
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Komşu Cinayeti: Faize Karaca Öldürüldü

Komşu Cinayeti: Faize Karaca Öldürüldü
24.07.2026 10:55
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Mudanya'da 82 yaşındaki A.K.'nin yardım istemesi üzerine, evde boğazı kesilen Faize Karaca bulundu.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde tekerlekli sandalyeye bağımlı olan eşi A.K.'nin (82) balkondan yardım istemesi üzerine eve sevk edilen ekiplerce, boğazı kesilmiş halde cesedi bulunan Faize Karaca'yı (77), ailece görüştükleri komşusu Şengül Demir'in (51) öldürdüğü belirlendi. Öldürdüğü Faize Karaca ile daha önce çektirdiği fotoğrafa ulaşılan ve evinde yapılan aramada cinayet sırasında giydiği kanlı kıyafetleri bulunan Demir, tutuklandı.

Olay, 1 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Selvi Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan A.K., iddiaya göre evin balkonuna çıkarak komşularından yardım istedi. A.K.'nin yardım çağrısını duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yatak odasında, A.K.'nin eşi Faize Karaca'yı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karaca'nın hayatını kaybettiği ve boğazında kesici alet kaynaklı olduğu belirtilen kesi izlerinin olduğu belirlendi. Karaca'nın cenazesi, savcılık incelmesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

EVİNDE KANLI KIYAFETLERİ BULUNDU

Mudanya Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaca'yı öldüren şüphelinin ailece görüştükleri komşusu Şengül Demir olduğunu tespit etti. Öldürdüğü Faize Karaca ile daha önce çektirdiği fotoğrafa ulaşılan Şengül Demir'in evinde yapılan aramada cinayet sırasında giydiği kanlı kıyafetleri bulundu.

'GÖZÜM DÖNDÜ, NE YAPIĞIMIN FARKINDA DEĞİLİM'

Faize Karaca'nın üzerinde ve evde bulunan 5 altın bilezik ve bir beşibiryerde kolyeyi de alıp bir arkadaşının evinde sakladığı öğrenilen ve suçunu itiraf eden Şengül Demir'in, emniyette verdiği ifadede maktulle aralarında tartışma çıktığını iddia ederek, "Gözüm döndü. Ne yaptığımın farkında değilim" dediği öğrenildi.

Altınlar sakladığı adreste ele geçirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komşu Cinayeti: Faize Karaca Öldürüldü - Son Dakika

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