Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan gemilerin, bunların taşıdığı yüklerin veya ilgili diğer tüm unsurların göreceği zararın, ABD'nin elinde bulunan dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağını açıkladı.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz trafiğinin güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir hamle geldi. Trump, Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan gemilerin, bunların taşıdığı yüklerin veya ilgili diğer tüm unsurların göreceği zararın, ABD'nin elinde bulunan dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağını açıkladı. Aksi yönde bir duyuru yapılana dek söz konusu uygulamanın devam edeceğini vurgulayan Trump, "Bu zararlar çok büyük tutarlara ulaşabilir, ancak bunun adil ve hakkaniyete uygun olan yaklaşım olduğuna inanıyorum" dedi.