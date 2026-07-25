Peynirinde 'ölümcül bakteri' tespit edilen Tahsildaroğlu'undan açıklama - Son Dakika
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Peynirinde 'ölümcül bakteri' tespit edilen Tahsildaroğlu'undan açıklama

Peynirinde \'ölümcül bakteri\' tespit edilen Tahsildaroğlu\'undan açıklama
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Alo 174 hattına gelen şikayet üzerine Tahsildaroğlu'na ait 'Kırık Beyaz Peynir'de halk sağlığını tehdit eden ölümcül Listeria bakterisi tespit etti. Bakanlık ürünü toplatıp imha sürecini başlatırken firmaya ceza kesti; sessizliğini bozan Tahsildaroğlu ise olayın tek bir partiyle sınırlı olduğunu ve diğer ürünlerde herhangi bir riske rastlanmadığını duyurdu.

Tahsildaroğlu markasına ait bir beyaz peynir ürününde 'Listeria' bakterisi tespit edilmesi gıda sektörünü ve tüketicileri alarma geçirdi. Tüketici şikayeti üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili serideki ürünleri imha etmek üzere toplattı ve firmaya ceza kesti. Yaşanan gelişmelerin ardından Tahsildaroğlu'ndan resmi açıklama geldi.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI, İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan başvuru üzerine perakende satış noktasında resmi denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde Tahsildaroğlu markalı, 290625 parti numaralı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Yapılan analizler sonucunda ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi. Bakanlık, söz konusu parti numaralı ürünlerin imha edilmek üzere toplatıldığını ve üretici firmaya idari para cezası kesildiğini açıkladı. Ayrıca tesisin denetim sıklığının artırıldığı ve diğer ürünlerden alınan numunelerin analiz sürecinin devam ettiği bildirildi.

TAHSİLDAROĞLU: DİĞER ÜRÜNLER TEMİZ

Süreçle ilgili sessizliğini bozan Tahsildaroğlu, kamuoyunu bilgilendirmek adına yazılı bir açıklama yayımladı. Şirket, uygunsuzluğun yalnızca tek bir seriyle sınırlı olduğunu ve diğer ürünlerde herhangi bir risk bulunmadığını belirtti: "Şikayete konu olan 290625 parti numaralı 400 gram Olgunlaştırılmış 'Klasik Kırık Beyaz Peynir' ürünümüzün L. monocytogenes yönünden uygun olmadığı tarafımıza bildirilmiş ve tedbiren piyasadan çekilme süreci başlatılmıştır. Tesisimizde 37 farklı noktadan alınan çevresel numuneler ile şahit ürünlerimizde yapılan akredite laboratuvar analizlerinde L. monocytogenes bulgusuna rastlanmamıştır. Şikayete konu ürün ayrı bir hat üstünde üretilmekte olup diğer ürünlerimizde hiçbir uygunsuzluk yoktur. Markamızı hedef alan gerçeğe aykırı iddialara itibar edilmemesini rica ederiz."

LİSTERİA BAKTERİSİ NEDİR, NEDEN TEHLİKELİ?

Süt ve süt ürünlerinde soğuk zincirin bozulması veya saklama koşullarının yetersizliği durumunda ortaya çıkabilen Listeria monocytogenes bakterisi, gıda kaynaklı enfeksiyonlara neden oluyor. Özellikle hamileler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği biliniyor. Uzmanlar, evinde bahsi geçen 290625 parti numaralı ürünü bulunduran tüketicilerin bu peyniri tüketmemeleri ve satış noktalarına iade etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakteri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peynirinde 'ölümcül bakteri' tespit edilen Tahsildaroğlu'undan açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • kenan özkaya kenan özkaya:
    Tek bir partide bile olsa ünlü güvenilir bir markanın ürününde bu tip sıkıntı çıkması büyük bir sorundur, sen milletin yemesi için piyasaya sunmuşsun diğer ürünlerde bir şey yok diyemezsin piyasaya sunmadan kalite denetimini iyi yapmadığın için kamuoyundan özür dilemelisin. 5 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    kırık peynir satışı yasaklanmalı , tenekenin dininde kalan beklemiş koruk peynirler bir araya getirilip satışa sunuluyor pazarlarda bile var ve ucuz diye alıyoruz lakin çoğu bozuk yada erkenden bozulacak durumda. 3 0 Yanıtla
  • bilal kurt bilal kurt:
    pazarda açık satılan ürünleri düşünemiyorum bile 3 0 Yanıtla
  • Arif Uyar Arif Uyar :
    Ömrümün sonuna kadar zaman geçse bu marka benim için bitmiştir. Bir parti diyerek savunmaya geçmek bile acizliktir 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Peynirinde 'ölümcül bakteri' tespit edilen Tahsildaroğlu'undan açıklama - Son Dakika
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