Ardahan'da Dolu Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Ardahan'da Dolu Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Ardahan\'da Dolu Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
24.07.2026 11:43
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Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, yolda ulaşımı aksatırken bölge beyaza büründü.

Ardahan'da etkili olan sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Ardahan Göle karayolu Kirman köyü mevkiinde aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar güvenli noktalarda beklemek zorunda kaldı.

Yağışın etkisiyle dağların zirveleri ve yüksek rakımlı bölgeler kısa sürede beyaza büründü. Yaz mevsiminin ortasında ortaya çıkan kış manzaraları görenleri şaşırttı.

Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatırken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları ve olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli davranmaları çağrısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede sağanak ve dolu yağışlarının yer yer etkisini sürdürebileceğini belirterek, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: İHA

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