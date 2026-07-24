Bodrum Belediye Başkanı CHP'de kalıyor - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı CHP'de kalıyor

Bodrum Belediye Başkanı CHP\'de kalıyor
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP'deki istifalara ilişkin partisinde kalmaya devam edeceğini, mücadeleyi CHP çatısı altında sürdüreceğini açıkladı.

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP'deki istifalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu süreçte partimde kalmayı, mücadelemi ve vatandaşlarımıza hizmet etmeyi Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürmeyi uygun görüyorum" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Tamer Mandalinci, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü kapsamında ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın buluşmasında 24 Temmuz'un basın özgürlüğü açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Mandalinci, görevleri sırasında baskı ve zorluklarla karşılaşan tüm gazetecilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Basın özgürlüğü uğruna yaşamını yitiren gazetecileri de anan Mandalinci, Abdi İpekçi ve Uğur Mumcu başta olmak üzere mesleğe emek veren tüm basın çalışanlarını saygıyla andığını söyledi.

Toplantının ardından ANKA Haber Ajansı'na partisinde son dönemlerde yaşanan istifalara ilişkin değerlendirmede bulunan Mandalinci, CHP'den istifa etmeyeceğini, süreci yakından takip ettiğini belirtti.

"BU SÜREÇTE MÜCADELEMİ CHP ÇATISI ALTINDA SÜRDÜRMEYİ UYGUN GÖRÜYORUM"

Belediye başkanı olarak göreve Özgür Özel döneminde aday gösterilerek başladığını hatırlatan Mandalinci, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş bir belediye başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren vatandaşların oyuyla seçildim. Bu süreçte partimde kalmayı, mücadelemi ve vatandaşlarımıza hizmet etmeyi Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürmeyi uygun görüyorum."

Mandalinci, şu ana kadar belediye meclis üyeleriyle parti değişikliği konusunda herhangi bir değerlendirme yapmadıklarını belirterek, "Bunun için son derece erken olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de siyaset çok hızlı değişiyor" ifadelerini kullandı.

Kendisine parti değiştirmesi yönünde herhangi bir baskı ya da telkin gelip gelmediğine ilişkin Mandalinci, hiçbir siyasi liderden böyle bir yönlendirme almadığını belirterek kendi iradesiyle ve vatandaşların görüşlerini dikkate alarak karar aldığını aktardı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Tamer Mandalinci, Politika, Bodrum, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı CHP'de kalıyor - Son Dakika

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