Goga Otu Çiftçilere Gelir Kapısı Oldu - Son Dakika
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Goga Otu Çiftçilere Gelir Kapısı Oldu

Goga Otu Çiftçilere Gelir Kapısı Oldu
24.07.2026 11:24
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Kızılırmak Deltası'ndaki goga otu, çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki sulak alanlarda doğal olarak yetişen ve halk arasında "goga otu" olarak bilinen hasır otu, çiftçilere gelir kapısı oldu.

Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sulak alanları ile önemli biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapıyor. Deltada doğal olarak goga otu da yetişiyor.

19 Mayıs ilçesinin Yörükler Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesinden özel izin alarak, deltadaki goga otunu topluyor.

Sabahın ilk ışıklarında deltaya giden çiftçiler, erkek ve dişi olarak yetişen bitkinin dişisini tek tek söküyor. Sökülen goga otlarını açık alanda 20-25 gün kurumaya bırakan çiftçiler, daha sonra otu farklı alanlarda kullanılmak üzere kilogramı 100 ila 120 lira arasında satarak gelir elde ediyor.

Bölgede 20 yıldır goga otu toplayan İsmail Düzenli, AA muhabirine, goga otunun söküm zamanının temmuz ve ağustos ayları olduğunu söyledi.

Sulak alandan goga otlarını topladıklarını belirten Düzenli, "Sabah 7'de çıkıyoruz, akşam 6-7 gibi dönüyoruz. Ekip arkadaşlarımız var 15-20 kişi. Sonra burada kurutuyoruz. Ardından bağlayıp Kahramanmaraş'a gönderiyoruz. Üzerinde tarhana kurutuyorlar." dedi.

Otun çiçekçiler tarafından çelenk yapımında da kullanıldığını anlatan Düzenli, "Çelengin etrafını dönüyorlar. Ailemize ek gelir sağlamış oluyoruz." ifadesini kullandı.

"Biraz zor, herkesin yapacağı bir iş değil"

Burhan Düzenli ise goga otunu ailesine destek olmak amacıyla topladığını dile getirerek, "Yazın bana ek gelir sağlıyor. Bu işi ailem yapıyor. Yazın 2-3 ay bu işle uğraşıyoruz. Geliri de güzel. Biraz zor, herkesin yapacağı bir iş değil. Bir kişi günde 2 bin liraya yakın gelir elde edebilir. Ben 10 yaşından itibaren bu işi yapıyorum. 2 ayda 150-200 bin lira kazanıyorum." diye konuştu.

Turan Düzenli de goga bitkisinin bataklık kenarlarında yetiştiğine işaret ederek, "Sabah erkenden otu tek tek toplamaya başlıyoruz. Otun satışı yaş ve kuru olarak yapılıyor. Sadece doğadan toplamakla işimiz bitmiyor. Güneşte kurumaya bırakıyoruz. Bitki biraz hassas olduğu için tellere seriyoruz. Yerde nemleniyor. Genelde Kahramanmaraş bölgesine satıyoruz. Tarhana kurutmada kullanılıyor." dedi.

Kaynak: AA

Bafra Ovası, Ekonomi, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

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