Bükreş’te Türk mutfağı tanıtıldı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, "Bir Sofrada Miras" teması çerçevesinde Türk sofra kültürü ve geleneksel lezzetleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'nde etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, AA muhabirine, bu seneki temanın "Bir Sofrada Miras" olduğunu belirterek, "Bu programla Rumenlere, soydaşlara ve vatandaşlarımıza Türk mutfağının güzelliklerini ve özelliklerini sunarken, burada yaşayan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın desteğini aldık." dedi.

Etkinliğe, Romanya'dan üst düzey yetkililer, siyasiler, iş insanları, Romanya sanat dünyasının tanınmış isimleri ile çok sayıda davetli katıldı.