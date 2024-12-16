Bulancak\'ta Kamyon ve Tır Çarpıştı: 3 Yaralı

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Giresun'un Bulancak ilçesinde kamyon ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.Y idaresindeki 66 AR 458 plakalı kamyon, Karadeniz Sahil Yolu Bulancak Şehiriçi İskelebaşı kavşağında Ü.S yönetimindeki 46 AIB 621 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, Atatürk caddesindeki elektrik direğine çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile araçta bulunan K.G. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada kamyonun kaldırımdaki elektik direğine çarpma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.