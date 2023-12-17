 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bulancak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bulancak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Bulancak'ın Kovanlık beldesinde, Temel Terzioğlu'nun kullandığı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Kazada Terzioğlu hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bulancak\'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
17.12.2023 - 23:03,
Abone Ol

Bulancak'ta yayla yolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kovanlık beldesinin Paşakonağı yayla yolunda Temel Terzioğlu idaresindeki 28 NS 647 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Terzioğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobilden ekiplerce çıkarılan yaralılar Mehmet Kasap, Alaattin Öz ve Ali Yassıoğlu sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Terzioğlu'nun cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bulancak Devlet Hastanesi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulancak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


22:40
Bakan Tekin'den muhalefetin 'tarikat' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz Bakan Tekin'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu

Son Dakika
22:40 Bakan Tekin'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47 Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 23:23:51. #1.13#
SON DAKİKA: Bulancak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement