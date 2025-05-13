Bulancak\'ta Su Projesi Tapusu Alındı

Giresun'un Bulancak ilçesinde Ezeltere İçme Suyu Projesi kapsamında arıtma tesisi yerinin tapusunun alındığı bildirildi.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı açıklamada, projedeki kamulaştırma sorununu uzlaşmayla çözerek 14 dönümlük arıtma tesisi yerinin tapusunu belediye adına tescilleyerek teslim aldıklarını söyledi.

İller Bankası ile ortak yürütecekleri projeyi en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini belirten Sıbıç, "Bulancak musluklarından kaynak suyu kalitesinde temiz ve sağlıklı suyu akıtacağız. Bulancak'ın en az 100 yıllık su sorununu çözecek bu projeyle geleceğe yatırım yapıyoruz." dedi.

Sıbıç, yüksek kottan cazibeyle gelecek suyun maliyetleri de düşüreceğini kaydetti.

Arazinin tapusunu İller Bankası'na teslim ederek, sürecin yeniden başlatılması için resmi başvuruyu yapacaklarının altını çizen Sıbıç, projenin ivedilikle tamamlanması için çalışacaklarını sözlerine ekledi.