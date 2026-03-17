Bulancak'ta Yeni Belediye Modeli Tanıtıldı

17.03.2026 14:45
Giresun'un Bulancak ilçesinde, "Belediyecilikte Çelişki Çözüm Matrisi" modeli belediye personeline tanıtıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde, "Belediyecilikte Çelişki Çözüm Matrisi" modeli belediye personeline tanıtıldı.

Belediye Meclisi Salonunda düzenlenen toplantıda, bir yıldır ilçede uygulanan model hakkında personele bilgi aktarıldı.

İnşaat mühendisi Recep Hıdır, Bulancak Belediyesi Ar-Ge Proje Birimince geliştirilen tasarımın amacının, belediyelerdeki karmaşık sorunları kişisel tecrübelerden arındırarak rasyonel, ölçülebilir ve sistematik bir mühendislik disipliniyle çözmek olduğu söyledi.

Modelin tekniğine ilişkin bilgi sunan Hıdır, "Bir yılı aşkın süredir nakış gibi işlediğimiz bu tasarım mimarisiyle, belediyeciliğin tüm hücrelerine dokunan 1600 farklı senaryoyu analitik bir hafızaya yükledik. Burada asıl olan yapay zekanın kendi başına çözüm üretmesi değil, geliştirdiğimiz bu mühendislik aklını ve matris yapısını saniyeler içinde operasyonel hale getirilmesidir." dedi.

Espiye'de çevre temizliği yapıldı

Espiye ilçesinde belediye ekiplerince cadde ve sokaklar temizlendi.

Belediye Başkanı Erol Karadere, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha temiz ve düzenli bir kent için çalıştıklarını vurguladı.

Karadere, "Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde daha temiz, düzenli ve güzel bir Espiye için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Belediye, Giresun, Güncel, Çevre, Son Dakika

