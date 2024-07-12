Muş'un Bulanık ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldı.
Kent Meydanı'nda düzenlenen sergide, darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflar yer alıyor.
Serginin açılışına, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Abdulhakim Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan ile Vazife Kahramanları ve Şehit, Gazi Aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül katıldı.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?