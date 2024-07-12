Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi açıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde, darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu fotoğraf sergisi düzenlendi. Serginin açılışına, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Abdulhakim Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan ile Vazife Kahramanları ve Şehit, Gazi Aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül katıldı.

12.07.2024 13:43
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Muş'un Bulanık ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Kent Meydanı'nda düzenlenen sergide, darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflar yer alıyor.

Serginin açılışına, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Abdulhakim Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan ile Vazife Kahramanları ve Şehit, Gazi Aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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