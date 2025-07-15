Bulanık\'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Program kapsamında Merkez Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu ve beraberindekiler, Rüstemgedik beldesinde şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Ardından şehit aileleriyle bir araya gelen Koşansu, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Şehitlerin vatan uğruna canlarını veda ettiğini belirten Koşansu, "Sadece böyle özel günlerde değil ne zaman bir ihtiyacınız olursa bizlere ulaşabilirsiniz. Sabrınız bizlere güç veriyor. Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak şehitlerimizin fedakarlığı sayesindedir." dedi.

Programa, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Rüstemgedik Belediye Başkanı Abit Özdemir ve İlçe Müftüsü İbrahim Yaman katıldı.