Bulanık'ta kaybolan çocuk için arama çalışmaları - Son Dakika
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Bulanık'ta kaybolan çocuk için arama çalışmaları

Bulanık\'ta kaybolan çocuk için arama çalışmaları
18.07.2026 15:03
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Muş'un Bulanık ilçesinde akarsuya düşen 6 yaşındaki çocuğu bulmak için 80 personel arama yapıyor.

Muş'un Bulanık ilçesinde dün akarsuya düşerek kaybolan 6 yaşındaki çocuğun bulunması için yaklaşık 80 personelin katılımıyla çalışma yürütülüyor.

Yazbaşı köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle akarsuya düşerek akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonundaki çalışmalar, Erzurum AFAD, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıçları, Van İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma görevlileri, Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve ilgili kurumlardan yaklaşık 80 kişinin katılımıyla yapılıyor.

2 dron ve 2 rafting botunun da kullanıldığı arama çalışmalarında, ekipler akarsu ve çevresini titizlikle kontrol ediyor.

Olay

Dün, Bulanık ilçesinin Yazbaşı köyü yakınlarında bir ailenin 8 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğu, henüz bilinmeyen nedenle akarsuya düşmüştü. Yakınları tarafından sudan çıkarılan 8 yaşındaki kız çocuğu, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Akıntıya kapılarak gözden kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğun bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

112 Acil Sağlık, Acil Durum, Jandarma, 3. Sayfa, Bulanık, Güncel, Çocuk, Yaşam, AFAD, Kaza, Muş, Son Dakika

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