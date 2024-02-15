Bulanık\'ta Kürsübaşı Sıra Gecesi ve Halk Oyunları Gösterisi Düzenlendi

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Bulanık Kaymakamlığı, Bulanık Belediyesi ve Gençlik Merkezi ile Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi Müdürlüğünce, "kürsübaşı sıra gecesi ve halk oyunları gösterisi" etkinliği düzenlendi.

Gençlik merkezinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Güzel bir organizasyonun yapıldığını belirten Ocak, "Elazığ'dan buraya kadar gelen değerli misafirlerimiz, Elazığ Kültür İşleri Müdürlüğü bize güzel bir gece yaşattılar. Elazığ Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. İlginize teşekkür ederim. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir."

Çiğ köfte ikramının yapıldığı programda, Harput musikisine ait eserler seslendirildi, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi, vatandaşlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.