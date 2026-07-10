Bulanık\'ta Veda Yemeği

Muş'un Bulanık ilçesinde tayini çıkan polis ve jandarma personeli için veda yemeği düzenlendi.
Gölpark'ta düzenlenen programda konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçeye sundukları hizmetlerden dolayı personele teşekkür etti.
Personele yeni görev yerlerinde başarılar dileyen Koşansu, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Konuşmaların ardından personele plaket takdim edildi.
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