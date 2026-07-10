Bulanık'ta Veda Yemeği - Son Dakika
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Bulanık'ta Veda Yemeği

Bulanık\'ta Veda Yemeği
10.07.2026 11:27
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Muş'un Bulanık ilçesinde tayini çıkan polis ve jandarma için veda yemeği düzenlendi.

Muş'un Bulanık ilçesinde tayini çıkan polis ve jandarma personeli için veda yemeği düzenlendi.

Gölpark'ta düzenlenen programda konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçeye sundukları hizmetlerden dolayı personele teşekkür etti.

Personele yeni görev yerlerinde başarılar dileyen Koşansu, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Konuşmaların ardından personele plaket takdim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlik, Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, Bulanık, Güncel, Polis, Yaşam, Muş, Son Dakika

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