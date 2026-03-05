Bülbül: AYM Kararlarını Yok Sayan Mahkemelere Suç Duyurusu Yapılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bülbül: AYM Kararlarını Yok Sayan Mahkemelere Suç Duyurusu Yapılmalı

05.03.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Süleyman Bülbül, Danıştay'ın AYM kararlarını yok saymasına tepki gösterdi, suç duyurusunu çağrıda bulundu.

(TBMM) - CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Danıştay'ın "Barış Akademisyenleri" dosyasında, " Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal kararlarının bağlayıcı olmadığı" yönünde karar verdiğini belirterek, "AYM Başkan ve üyelerine sesleniyorum, AYM hakkında suç duyurusunda bulunma cesareti gösteren, AYM kararlarını uygulamayan, Anayasa'yı yok sayan bu mahkemeler hakkında suç duyurusunda bulunmak için neyi bekliyorsunuz?" diye sordu.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, yazılı açıklamasında, Danıştay 5. Dairesi'nin, Barış Akademisyenleri dosyasında, "AYM kararına bağlayıcılığın bulunmadığını belirttiğini" aktardı.

Bülbül, bunun açıkça Anayasa'nın öngördüğü düzeni fiilen ortadan kaldırmak olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"AYM kararına uymama ve anayasayı yok sayma cüreti, bir moda haline getirildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay kararına uymayacağını ilan edip AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra Tayfun Kahraman hakkında verilen ihlal kararına ilk derece mahkemesi uymadı. Şimdi de benzer gerekçelerle Barış Akademisyenleri hakkında AYM'nin verdiği 'Düşünce özgürlüğü kapsamındadır' yönündeki kararına, Danıştay tarafından yok sayılarak uyulmadı. Danıştay verdiği kararda; Anayasa'nın 153'üncü maddesinde hüküm altına alınan açık hükmü çiğnedi ve AYM'nin kararlarının Danıştay ve Yargıtay kararları üzerinde bir bağlayıcılığı olmadığını söyledi. Bu açıkça Anayasa'nın öngördüğü düzeni fiilen ortadan kaldırmaktır. Anayasa'ya başkaldırma cesareti gösteri ödüllendirildikçe kuralsız, Anayasasız ve gayrinizami bir düzen ortaya çıkmaktadır. Bu apaçık suçtur. Anayasa Mahkemesi Başkan ve Üyelerine sesleniyorum: AYM hakkında suç duyurusunda bulunma cesareti gösteren, AYM kararlarını uygulamayan, Anayasayı yok sayan bu mahkemeler hakkında suç duyurusunda bulunmak için neyi bekliyorsunuz?"

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Süleyman Bülbül, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bülbül: AYM Kararlarını Yok Sayan Mahkemelere Suç Duyurusu Yapılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:13:51. #7.12#
SON DAKİKA: Bülbül: AYM Kararlarını Yok Sayan Mahkemelere Suç Duyurusu Yapılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.