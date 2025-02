Bülbül'den Aydın Adliyesi Tepkisi

Güncel

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'da depreme dayanıksız adliye binasında hizmetin devam etmesine ve yeni adliyenin orman fidanlığına yapılacak olmasına tepki gösterdi. CHP'li Bülbül, "Buradan sizi uyarıyorum: Aydın Adliyesi'nin yapımına ilişkin süreci acilen hızlandırın. Ormanlık alandan vazgeçin. Vatandaşımızın can güvenliğini riske atmaya son verin" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'da depreme dayanıksız adliye binasını gündeme getirdi. CHP'li Bülbül, bir video yayımlayarak şunları söyledi:

"AKP milletvekilleri 'Aydın'a şu devlet yatırımı geldi, bu devlet yatırımı geldi' diyor. Nerede geldi? Aydın'da depreme dayanıksız bir adliye var. Daha siz adliye binasının yapımını tamamlayamadınız. Efeler adliye binasının yapımı yılan hikayesine döndü. Bir adliye bile yapamayan iktidar, Aydın'da neyi yapacak?

"Ormanlık alana adliye yapılamaz"

Adliye binası için yıllarca adres bulunamadı. Sonra da adliyenin orman fidanlığına yapılmasına karar verildi. Hiç mi yer kalmadı da orman fidanlığına adliye yapıyorsunuz? Anayasa'yı ihlal etmek AK Parti'nin alışkanlığı haline geldi. Adliyeyi orman fidanlığına yapamazsınız. Anayasa'nın 169. maddesi açık. Maddeye göre, devlet, ormanların korunmasından sorumludur. Ormanlık alana adliye yapılamaz. Anayasa'yı çiğniyorsunuz.

"Faciaya davet çıkarıyor"

Adliye için ilki 2021 ve ikincisi 2023'te iki kez ihale düzenlediniz. Aydınlılar en az 4 yıldır adliye beklerken, mevcut adliye binası çökmeye başladı. Aydın, birinci derece deprem bölgesi arasında yer almaktadır. Ege Bölgesi'nde her gün deprem yaşanmaktadır. Depreme dayanıksız olan adliye binasında hizmetin devam etmesi ise faciaya davet çıkarmak değil de nedir? Bu, Aydın'ın yatırımlarda geri plana atıldığının, Aydınlıların hayatının hiçe sayıldığının açıkça itirafı değil midir?

"Ormanlık alandan vazgeçin"

Yüzlerce hakim, savcı, avukat, adliye çalışanı, vatandaş her gün bu binaya can güvenliğinden endişe ederek girip çıkmıyor mu? Buradan sizi uyarıyorum: Aydın Adliyesi'nin yapımına ilişkin süreci acilen hızlandırın. Ormanlık alandan vazgeçin. Vatandaşımızın can güvenliğini riske atmaya son verin."