Bülbülan Yaylası'nda Kış Devam Ediyor

Karla kaplı bulunan Ardahan- Artvin sınırındaki 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası'ndaki evlerde sobalar yanmaya devam ediyor.

Ardahan'a bağlı yüksek rakımlı yaylada, haziran ayının ilk gününde kış havası yaşanıyor.

Bazı noktalarda kar kalınlığının bir metreye ulaştığı yaylada, hava sıcaklığı gece sıfırın altına düşüyor.

Yöre halkının evlerine gelmeye başladığı yaylada, sobalar yanmaya devam ediyor.

Yaylada işletmecilik yapan Emre Bozkurt, kışın bu yıl uzun sürdüğünü belirterek, hava serin olduğu için iş yerlerinde soba yaktıklarını ifade etti.