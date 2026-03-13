Buldan\'da Tarihi Eser Operasyonu

Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı kişilerin tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, düzenledikleri "Anadolu mirası" operasyonunda 5 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların evlerindeki aramada, Roma dönemine ait heykel başı ve parçaları olmak üzere 11 tarihi eser ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
