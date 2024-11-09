Denizli'nin Buldan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ali İhsan Bayraktar (35) idaresindeki 34 KEP 242 plakalı otomobil, Oğuz Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı istikametten gelen A.K. yönetimindeki 45 ZU 666 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Ali İhsan Bayraktar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü A.K. sağlık ekiplerince Buldan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Buldan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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