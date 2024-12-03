Buldan\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, eşiyle tır sürücüsü de yaralandı.

Alınan bilgiye göre T.G. (58) idaresindeki tır, Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Süleyman Korkmaz'ın (49) kullandığı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan eşi Şirin Korkmaz (47) ile T.G. ise Pamukkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.